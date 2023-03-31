Ворог обстріляв Харків: що відомо про наслідки (відео)

Ворог знову завдав удару по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«На 22:27 у Харкові зафіксували шість влучань. Дані про руйнування та поранених встановлюють», — написав він.

За інформацією очільника ОВА Олега Синєгубова, окупанти обстрілювали місто з боку Бєлгорода.

За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів в одному з районів Харкова пошкоджено приватний будинок та два цивільних авто.

Наразі без постраждалих. Дані уточнюються.

Обстріл вівся ракетами С-300. На жаль, їх не може перехопити українська ППО, повідомили в прокуратурі.

Російські ракети влучили в Новобаварський район міста. Під ударом опинилися приватні будинки та об'єкти інфраструктури, поранених немає.

За даними Генштабу, по цивільній інфраструктурі Харкова противник випустив 9 ракет С-300.

Крім Харкова, протягом доби під обстрілами з боку рф опинилися понад 20 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку росіяни вдарили по 15 населених пунктах. Серед них: Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Вільча, Красне Перше, Тополі.

«Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках», — йдеться у повідомленні.

На Куп'янському напрямку російські військові застосували артилерію. Під обстрілами опинились: Дворічанське, Западне, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Куп’янськ та Крохмальне Харківської області.

Нагадаємо, колишній начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних Сил України у 2014−2019 роках генерал Віктор Муженко вважає, що Харків може бути ймовірним напрямком вирішального удару росіян.

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