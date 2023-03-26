Може стати переломним у війні: український генерал назвав ймовірний напрямок вирішального удару ворога

У війні росії проти України розпочався період, який може стати переломним. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив колишній начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних Сил України у 2014−2019 роках генерал Віктор Муженко.

«Щоб посилити „гордість“ за свою країну, за армію і за дії влади, (Кремлю. — Авт.)потрібні певні перемоги. І не тактичного характеру — захоплення Бахмута чи Вугледара, а більш масштабного. Таким варіантом може бути, наприклад, удар на північний захід або північний схід від Харкова», — вважає Віктор Муженко.

Він нагадав, що цього року в росії відзначатимуть 80-річчя Курської битви, яка по суті переломила перебіг Другої світової війни влітку 1943 року. За словами генерала, в ході Курської битви спочатку радянські війська оборонялися, а потім пішли в успішний наступ, який завершився визволенням Харкова від німецьких загарбників. Ці події відбувалися на території, де й зараз ведуться або можуть розпочатися бої між ЗСУ та російськими окупантами.

«З огляду на російський символізм, їхні ідеологеми „діди воювали“, „можемо повторити“, можуть існувати плани, які якраз вкладаються в таку ідеологічну обгортку. Ось така ситуація виникає», — каже Муженко.

Генерал закликає не розраховувати на слабкість ворога. За його словами, російська армія зараз має значні ресурси і продовжує накопичувати людей і озброєння для проведення масштабної операції, яка б затьмарила її поразки до цього.

«Мобіки», ймовірно, проходять чи завершують підготовку у навчальних центрах. Також було призвано 120 тисяч терміновиків. Крім того, у росії з 1 квітня планують набрати 400 тисяч контрактників, щоб поповнити армію. Також ворог збільшує кількість бронетехніки.

«Фахівці Українського інституту майбутнього нещодавно проаналізували можливості їхньої оборонної промисловості. Наприклад, за день росія здатна відновлювати або виробляти десять танків, тобто на місяць — триста. З якого часу у росіян з'явилися такі промислові можливості? На ці питання мають дати відповіді розвідка плюс наші партнери. Скільки ми знищуємо танків на місяць? Точно не триста. Нехай навіть сто. Де ще двісті? Значить, їх десь акумулюють і готують до укомплектування військових частин», — сказав Муженко.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» Віктор Муженко припустив, що як тільки закінчиться війна та історики отримають доступ до певних документальних джерел, багато легенд просто буде зруйновано.

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