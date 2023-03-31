37.48 / 38.11 40.43 / 41.20
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Обкладала даниною бізнесменів: в СБУ підтвердили затримання начальниці Житомирської митниці (фото)

12:29 31 березня 2023
жінка

Служба безпеки України припинила чергову масштабну корупційну схему на Житомирській митниці.

До незаконних оборудок причетне керівництво цієї установи, яке систематично «обкладало даниною» місцевих бізнесменів, повідомили у спецслужбі.

За даними слідства, організатором схеми є начальниця Житомирської митниці. Посадовиця залучила до протиправної діяльності одного з начальників відділів, а також місцевого брокера як посередників.

Чиновники вимагали хабарі з місцевих бізнесменів, які імпортували в Україну різноманітні товари.

В обмін посадовці обіцяли не створювати штучних перешкод при митному оформленні вантажів. У разі відмови — погрожували додатковими перевірками, затягуванням часу та простоями.

За результатами спецоперації начальницю Житомирської митниці, начальника відділу контролю митної вартості та відповідного митного брокера затримано «на гарячому» під час одержання чергової частини неправомірної вигоди.

Наразі фігурантам готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, в Одесі повідомили про підозру двом керівникам військової частини, які вимагали 100 тисяч грн хабаря.

305

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Контейнеровоз компанії

«Неприємний «дзвіночок» від «дружніх країн»: китайська компанія більше не відвантажує товари в росію

Водій

Загрожує величезний штраф: водіїв попередили, як не втратити через незнання майже 41 тисячу гривень

Світлана Тарабарова

Світлана Тарабарова народила, але не доньку

Парковка для інвалідів

Для військкомату майже всі чоловіки — «здорові»: на Прикарпатті визнали обмежено придатним для служби інваліда без кистей рук (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту