Обкладала даниною бізнесменів: в СБУ підтвердили затримання начальниці Житомирської митниці (фото)

Служба безпеки України припинила чергову масштабну корупційну схему на Житомирській митниці.

До незаконних оборудок причетне керівництво цієї установи, яке систематично «обкладало даниною» місцевих бізнесменів, повідомили у спецслужбі.



За даними слідства, організатором схеми є начальниця Житомирської митниці. Посадовиця залучила до протиправної діяльності одного з начальників відділів, а також місцевого брокера як посередників.

Чиновники вимагали хабарі з місцевих бізнесменів, які імпортували в Україну різноманітні товари.

В обмін посадовці обіцяли не створювати штучних перешкод при митному оформленні вантажів. У разі відмови — погрожували додатковими перевірками, затягуванням часу та простоями.

За результатами спецоперації начальницю Житомирської митниці, начальника відділу контролю митної вартості та відповідного митного брокера затримано «на гарячому» під час одержання чергової частини неправомірної вигоди.

Наразі фігурантам готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, в Одесі повідомили про підозру двом керівникам військової частини, які вимагали 100 тисяч грн хабаря.

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