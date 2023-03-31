Українська бойова авіація почала використовувати високоточні бомби JDAM проти російських окупантів.

Про це спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

«Ми теж використовуємо бомби JDAM. Це бомби західного зразка, якими наша авіація завдає успішних ударів по важливих цілях. Ці бомби трохи меншої потужності, але надзвичайно високоточні», — розповів Ігнат.

Він висловив упевненість, що більший успіх ЗСУ залежить саме від отримання більшої кількості подібних боєприпасів.

JDAM — це комплекти обладнання на основі технології GPS. Завдяки цьому авіабомби вільного падіння перетворюються на всепогодні кориговані боєприпаси. Комплект включає інерційну систему навігації та GPS-приймач, що дозволяє підвищити точності, невеликі крила, що кріпляться в середній частині бомби, та хвостовий блок, який має кероване оперення (воно дозволяє бомбі коригувати свій курс під час польоту до цілі).

Нагадаємо, що російська армія у березні збільшила активність застосування власного аналогу керованих бомб, якими б`є по мирним населенним пунктам, зокрема, по Бериславському району на Херсонщині. Востаннє таку бомбу застосували по селу Львове на Херсонщині 30 березня.

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