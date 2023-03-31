У п'ятницю, 31 березня, російський ворог завдав по Україні 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, а також здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, балістичні ракети було застосовано для обстрілу Запоріжжя.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, наземна активність агресора зосереджена на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби підрозділами Сил оборони України було відбито понад 30 атак противника. Найзапеклішими залишаються бої за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Синьківка, Крохмальне Харківської області та Новоселівське — Луганської, на Лиманському — безуспішні наступальні дії ворога тривали неподалік населених пунктів Макіївка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та в районі Серебрянського лісництва. На Бахмутському напрямку не припиняється штурм міста-фортеці Бахмут. Одночасно протягом доби противник обстріляв сусідні населені пункти Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Іванівське, Озарянівка та Майорськ Донецької області. Не мав ворог успіху і на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

А під Шахтарськом агресор активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії та здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Велика Новосілка, Красногорівка та Новосілка Донецької області.

На тимчасово окупованій території Луганщини посилюється тенденція до втечі груп особового складу противника з підрозділів та військових частин. Так, у Старобільському районі тимчасово окупованої території Луганської області, окупанти розшукують 50 військовослужбовців, які дезертирували.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив, що українська бойова авіація вже почала використовувати високоточні бомби JDAM проти російських окупантів.

Фото Генштабу ЗСУ

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