Воротар «Ворскли» забив рятівний гол на 90+2-й хвилині у вогненному матчі чемпіонату України (відео)

Протистоянням з неймовірним сюжетом вийшов поєдинок чемпіонату України з футболу між юніорськими командами (U19) «Олександрії» та «Ворскли», героєм якого став 18-річний воротар полтавців Дмитро Ященко.

Вже в компенсований час за рахунку 1:0 на користь олександрійців воротар «біло-зелених» прибіг до штрафного майданчика господарів під час подачі кутового і головою переправив м'яч у сітку, а заразом врятував свою команду від поразки.

Додамо, що пристрасті на стадіоні «Олімп» в Олександрії вирували ще ті. Достатньо зазначити, що «Ворскла» на 4-й та 88-й хвилинах не реалізувала пенальті, а під час зустрічі рефері вилучив з поля гравця «Олександрії» та двох футболістів «Ворскли». До речі, свій гол на 70-й хвилині господарі поля забили саме з 11-метрового удару.

Відеоогляд матчу «Олександрія» U19 — «Ворскла» U19 — 1:1

Нагадаємо, що зовсім недавно в матчі основних складів «Вереса» та «Ворскли» два 11-метрові удари не реалізував суперник полтавців.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар забив неймовірний гол зі 101 метра та побив світовий рекорд.

Фото ФК «Ворскла»

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