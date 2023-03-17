Ротань перед від'їздом до збірної не зміг обіграти проблемний «Металіст»: відеоогляд матчу УПЛ
У п'ятницю, 17 березня, стартував 18-й тур чемпіонату України з футболу.
Чемпіонат України. 18-й тур
«Металіст» (Харків) — «Олександрія» — 0:0. Юніорські склади — 0:4.
У стартовій зустрічі чергового туру УПЛ на стадіоні «Авангард» в Ужгороді зійшлися команди, які після поновлення змагань ще не перемагали. І якщо «Олександрія» за Руслана Ротана, який готуватиме збірну України до матчу з Англією на «Уемблі», тричі зіграла внічию, то «Металіст», гравцям якого вже три місяці не платять зарплату, під керівництвом серба Перици Огнєновича програв обидва поєдинки.
Не виграли суперники і в очній дуелі, задовольнившись «сухою» нічиєю. І якщо «Олександрія», яка ніяк не може перемогти з новим тренерським штабом, впевнене посідає в УПЛ 5-ту позицію, то «Металіст» із сумною серією з 11 (!) зустрічей без перемог йде лише 12-м.
Становище команд:
1. «Шахтар» — 39 очок (16 матчів);
2. «Дніпро-1» — 36 (16);
3. «Зоря» — 34 (17);
4. «Динамо» — 33 (17);
5. «Олександрія» — 28 (17);
6. «Колос» — 23 (17);
7. «Кривбас» — 21 (17);
8. «Металіст 1925» — 20 (17);
9. «Ворскла» — 19 (17);
10. «Інгулець» — 19 (16);
11. «Верес» — 18 (17);
12. «Металіст» — 17 (18);
13. «Рух» — 17 (16);
14. «Чорноморець» — 15 (17);
15. «Минай» — 15 (16);
16. «Львів» — 12 (16).
Бомбардири: 12 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Таулян Сефері («Ворскла»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков («Динамо»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»), Ігор Кірюханцев, Назарій Русин, Сергій Булеца (всі — «Зоря»), Павло Оріховський («Колос»).
В решті поєдинків 18-го туру прем'єр-ліги зіграють: «Ворскла» — «Металіст 1925», «Динамо» — «Зоря», «Львів» — «Кривбас», «Верес» — «Дніпро-1» (18 березня), «Інгулець» — «Чорноморець», «Колос» — «Минай» та «Шахтар» — «Рух» (19 березня).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Олександрії» Владислав Бабогло прийняв рішення виступати за збірну Молдови.
Фото ФК «Металіст»35
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