У трьох категорій українців з'явилася можливість онлайн збільшити свою майбутню пенсію: у ПФУ розповіли, як це зробити

В Україні запустили цифровий сервіс, за допомогою якого громадяни можуть добровільно вносити страхові внески, щоби збільшити стаж, необхідний для призначення пенсії. За допомогою такого інструменту можна збільшити розмір пенсійних виплат. Про це повідомила заступник керівника Офісу президента Юлія Соколовська.

«Сьогодні на порталі Пенсійного фонду… з'явився дуже простий інструмент, що дозволяє в кілька кліків внести страховий внесок… Це більше опція для людей, які ще не є пенсіонерами», — зазначила вона.

За її словами, такою послугою можуть скористатися три категорії громадян:

• українці, які виїхали за кордон, одержують там доходи, але хочуть у майбутньому мати пенсію в Україні — можуть добровільно вносити страхові внески за допомогою вказаного інструменту;

• громадяни передпенсійного віку, яким не вистачає стажу, який можна докупити;

• люди, які зараз працюють, але одержують низьку зарплату — можуть добровільними внесками збільшити розмір своєї майбутньої пенсії, тому що у солідарній пенсійній системі на рівень виплат впливає не лише стаж, а й рівень зарплати.

Як розповіли у Пенсійному фонді України, добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати усі громадяни віком від 16 років. Також передбачено можливість сплати на користь третіх осіб.

Щоб скористатися послугою, спочатку потрібно укласти договір із ПФУ. Для цього необхідно:

• на сайті Пенсійного фонду авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), «Дія.Підпис» або системи GOV. ID;

• у розділі «Комунікації з ПФУ» вибрати вкладку «Договір на добровільну участь» — внести дані про особу, за яку вноситимуся внески;

• дати згоду на обробку персональних даних — з умовами можна ознайомитись у розділі «Переглянути договір»;

• перейти до оплати через кнопку «Підписати та оплатити» — можна вибрати оплату через Portmone або сформувати платіжне доручення для внесення коштів, наприклад, через банк.

Як писали «ФАКТИ», з 1 квітня українцям перерахують пенсії. У ПФУ розповіли, наскільки виростуть виплати.

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