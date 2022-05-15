Дайте полуниці аспірин і готуйте величезні ящики для збирання врожаю: ягода буде велика та солодка (відео)
Дачники зі стажем давно використовують аспірин для підвищення врожайності овочів та фруктів. Ефективність препарату забезпечує його хімічний склад: захворюючи, багато рослин виробляють саліцилову кислоту, яка зміцнює імунну систему культур, включаючи полуницю.
У цьому впевнені автори youtube-каналу «Дом.Сад. Город».
Також цей аптечний засіб покращує схожість насіння. Крім того, за підтримки аспірину шкідники обходитимуть полуницю стороною. Допоможуть ліки і при грибкових захворюваннях, таких, як сіра гнилизна.
Для приготування найпростішого засобу потрібно розчинити дві таблетки аспірину в літрі води і полити культуру отриманою рідиною.
Деякі дачники просто закопують аспірин у ґрунт, проте робити так не рекомендується. Натомість краще приготувати наступне підживлення.
Розчиняємо аспірин у 125 мл води та кип'ятимо рідину протягом 30 хвилин. Після цього в теплий розчин додаємо три краплі нашатирного спирту і розводимо чотирма літрами води.
Приготованим засобом поливаємо або обприскуємо полуницю для покращення врожайності.
Ефективність підживлення висока тому, що рослинам потрібна саліцилова кислота, а не її похідні.
В результаті завдяки застосуванню аспірину дачники та городники можуть розраховувати на рясний урожай полуниці, при цьому ягода обов'язково буде солодкою та великою. Спробуйте і переконайтесь!
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