Дайте полуниці аспірин і готуйте величезні ящики для збирання врожаю: ягода буде велика та солодка (відео)

Дачники зі стажем давно використовують аспірин для підвищення врожайності овочів та фруктів. Ефективність препарату забезпечує його хімічний склад: захворюючи, багато рослин виробляють саліцилову кислоту, яка зміцнює імунну систему культур, включаючи полуницю.

У цьому впевнені автори youtube-каналу «Дом.Сад. Город».

Також цей аптечний засіб покращує схожість насіння. Крім того, за підтримки аспірину шкідники обходитимуть полуницю стороною. Допоможуть ліки і при грибкових захворюваннях, таких, як сіра гнилизна.

Для приготування найпростішого засобу потрібно розчинити дві таблетки аспірину в літрі води і полити культуру отриманою рідиною.

Деякі дачники просто закопують аспірин у ґрунт, проте робити так не рекомендується. Натомість краще приготувати наступне підживлення.

Розчиняємо аспірин у 125 мл води та кип'ятимо рідину протягом 30 хвилин. Після цього в теплий розчин додаємо три краплі нашатирного спирту і розводимо чотирма літрами води.

Приготованим засобом поливаємо або обприскуємо полуницю для покращення врожайності.

Ефективність підживлення висока тому, що рослинам потрібна саліцилова кислота, а не її похідні.

В результаті завдяки застосуванню аспірину дачники та городники можуть розраховувати на рясний урожай полуниці, при цьому ягода обов'язково буде солодкою та великою. Спробуйте і переконайтесь!

Нагадаємо, раніше садівники поділилися секретами ефективного підживлення кущів смородини та ожини .

382

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter