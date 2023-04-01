Окупанти готують масові вбивства у разі відступу у Запорізькій області, — партизани

Підпільники з руху «Атеш», які раніше розповідали про «бавовну» на території тимчасово окупованого Криму, попередили колаборантів з «адміністрації Василівки Запорізької області та місцевих поліцейських про їхню незавидну долю.

«Окупанти планують ліквідувати васильївських колаборантів. Інформація від агента „Атеш“ із 429-го мотострілецького полку: за можливого відступу з Василівки Запорізької області буде зачистка місцевих колаборантів», — йдеться у повідомленні підпільників.

Таким чином, росіяни хочуть досягти двох цілей: прибрати колаборантів, які багато знають і можуть бути свідками в судах, і дискредитувати ЗСУ, звинувативши Україну в цих злочинах.

Нагадаємо, що минулого року активісти «Атеш» повідомляли про ліквідацію у шпиталях Сімферополя 30 російських військовослужбовців.

Фото з Вікіпедії

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