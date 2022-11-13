Кримські партизани ліквідували у Сімферополі 30 російських військових

У тимчасово окупованому Криму, де окупанти риють окопи в очікуванні приходу ЗСУ, активісти підпільного руху «АТЕШ» заявили про ліквідацію у Сімферополі 30 російських військовослужбовців у шпиталях.

Про це йдеться в Telegram-каналі партизанів .

«У військових шпиталях Сімферополя агенти „АТЕШ“ успішно ліквідували 30 військовослужбовців армії рф. 30 недобитків, яким ми допомогли дістатися суду Божого», — йдеться в офіційній заяві руху «АТЕШ».

Кримські партизани також додають, що у достовірності цієї інформації можна переконатись, перевіривши палати і морги.

«Перевіряйте палати, перевіряйте морги, паліть медкартки. Можете 300 разів спростовувати цей факт, але це правда! Думайте!» — зазначається у публікації.

Також у мережі 12 листопада було опубліковано список із 25 імен військових, які, як зазначається, були ліквідовані.

Напередодні повідомлялося, що агенти руху зайшли до севастопольського військово-морського клінічного шпиталю, а також до пологового будинку № 2, в якому теж було розміщено поранених російських солдатів.

Активісти руху на початку жовтня оголошували про створення в лавах армії рф підпільної організації «АТЕШ» з метою розвалити армію окупантів зсередини. Для цього на тимчасово підконтрольному росії українському півострові до партизанського руху залучають кримських татар та проукраїнськи налаштованих росіян.

Нагадаємо, раніше стало відомо і про діяльність підпільників у лавах російських залізничників — вони намагаються цілеспрямованими диверсіями заблокувати військові поставки для армії рф, яка воює в Україні.

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