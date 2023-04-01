Оголосив Захід «екзистенційною» загрозою: диктатор путін ухвалив нову концепцію зовнішньої політики

Президент росії володимир путін представив нову зовнішньополітичну концепцію. У ній він виклав деякі ключові моменти того, як росія хоче представляти себе за кордоном у майбутньому. У документі путін оголошує Захід «екзистенційною» загрозою. За словами диктатора, нова стратегія стала необхідною у зв'язку з поточним розвитком подій.

За словами міністра закордонних справ рф сергія лаврова, росія стикається із загрозами з боку «недружніх держав», які ставлять під загрозу безпеку і розвиток країни. Він звинуватив США в тому, що вони є рушійною силою «антиросійських застережень» у світі, і що Вашингтон і його союзники ведуть «гібридну війну» проти Москви.

Пропагандистські ЗМІ опублікували ключові пункти концепції. Наприклад, «ліквідація слідів домінування США у світі» має стати пріоритетом. Кремль вбачає в політиці американського уряду головне джерело ризику для російської безпеки і миру у світі, а також говорить про «безглузду конфронтацію» між Заходом і росією.

Москва класифікувала близько 20 держав як «недружні». Серед них США, Великобританія та країни ЄС, в тому числі Німеччина і Польща. Всі вони запровадили масовані санкції щодо Москви через російську агресивну війну проти України. А ось Китай та Індія в документі визначені як ключові партнери для рф.

До слова, востаннє концепція внутрішньої політики рф змінювалась у 2016 році. У відповідь на війну росії проти України Європейський Союз також вирішив переглянути відносини з країною-терористкою.

Тим часом не тільки західні експерти, а вже й російські олігархи бачать руйнацію російської економіки.

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