Велика аварія із жертвами на трасі Київ — Одеса: у поліції розповіли подробиці смертельної ДТП

На Одещині сталася чергова смертельна ДТП — у суботу, 1 квітня, легковик зіткнувся з вантажівкою, жертвами аварії стало подружжя.

Як повідомляють в поліції Одеської області, дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Старі Маяки, де водій легкового автомобіля Daewoo Lanos, намагаючись об'їхати перешкоду, не впорався з керуванням та зіштовхнувся із вантажним автомобілем DAF, який їхав попереду.

Фото поліції

«Внаслідок зіткнення загинули керманич легковика та його дружина — жителі Одеси віком 59 та 56 років. Водій вантажівки — 30-річний житель Вінницької області — не постраждав», — йдеться у повідомленні.

Фото поліції

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (порушення правила безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що днями смертельна ДТП сталася на Київщині — неподалік села Оленівка автівка Hyundai вилетіла в кювет, двоє людей загинуло. Один чоловік та 7-річна дівчинка були шпиталізовані.

Фото поліції Одеської області

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