Молодий тато Циганков допоміг «Жироні» виграти палке каталонське дербі: відеоогляд матчу

Футболіст збірної України Віктор Циганков, у якого 21 березня народився син, допоміг «Жироні» вирвати надважку перемогу у домашньому поєдинку 27-го туру чемпіонату Іспанії в «Еспаньола» — 2:1 (Мартінес, 53, Стуані, 88, з пенальті — Брейтуейт, 74).

У спекотному каталонському дербі з двома червоними картками (одна з них була показана запасному гравцю «Жирони») півзахисник, який повернувся до Іспанії після поразки у складі збірної України від Англії (0:2), як і в минулому турі відіграв усі 90 хвилин, хоча результативними діями цього разу не відзначився.

Перша у чотирьох останніх матчах Ла Ліги перемога дозволила «Жироні» з 34 очками піднятися в турнірній таблиці на 10-е місце і віддалитися від зони вильоту.

Нагадаємо, що у восьми зіграних поєдинках новачок «Жирони» Віктор Циганков забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Циганков став героєм матчу чемпіонату Іспанії проти «Райо Вальєкано».

Фото ФК «Жирона»

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