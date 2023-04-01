Дві склянки гарячої води на голодний шлунок позбавлять зайвих кілограмів: тибетський метод схуднення
Для того, аби скинути зайві кілограми, люди дотримуються різноманітних дієт чи змінють режим вживання їжі.
Дієтологи зазвичай радіть тим, хто хоче схуднути, пити більше чистої води. До речі, дуже популярним є тібетський метод — пити натщесерце дві склянки саме гарячої води, пише Woman24. Стверджується, що холодна вода підбадьорує організм, який ще не зовсім прокинувся, щоб він витрачати сили на «підігрів» води у шлунку.
На відміну від холодної води, гаряча діє на внутрішні органи м’якше, посилює кровообіг зсередини, добре починає працювати кишечник. Особливо це підійде тим, хто страждає на захворювання ШКТ — їм радять пити вранці воду трохи теплішу за кімнатну температуру.
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Гаряча вода не лише поповнює запаси рідини, а й розріджує кров та краще запускає метаболізм, ніж холодна.
Варто зазначити, що краще пити фільтровану свіжу воду і не кип’ятити її. Темперетура — не вища за 40 градусів. Її рекомендують повільно пити за 30 хвилин до сніданку, роблячи маленькі ковтки. Результати можна буде відчути вже у перший тиждень.
Раніше фітнес-тренерка Аніта Луценко підкреслювала, що для реального схуднення тренування не такі важливі, як правильне харчування.
Фото Pixabay343
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