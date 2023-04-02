Захистіть сад та город від заморозків та снігу: як не втратити майбутній врожай

Початок квітня показує, що весняна пора дуже мінлива і часто можуть повернутись морози і снігопади. Тому навесні дачники та городники повинні бути готові до того, що прийдеться захищати майбутній врожай.



Про те, як це краще зробити, пише сайт 24 Каналу.

Як захистити город від заморозків

Насамперед потрібно слідкувати за прогнозом погоди. Не варто квапитись висаджувати розсаду, якщо метеорологи повідомляють про погіршення погодних умов. Пізніше не означає гірше, рослини швидше зійдуть за стабільного тепла.

Найефективнішим та найбільш надійним способом захисту грядок чи квітів від заморозків є укриття. Над рослинами встановлюють дуги, поверх яких настилають агроволокно. Зараз існують матеріали, які здатні захистити навіть від морозу до — 6 градусів, проте можна використати і підручні засоби — старі простирадла, клейонки, штори і килимки.

Краї покриття притискають до землі товстими дошками, цеглою або будь-якими іншими важкими предметами, щоб його не зірвало вітром. Якщо тканина дуже тонка, її краще намочити: лід стане надійним бар’єром на шляху холоду.

Менш поширеним є зрошення водою рослин з розпилювача: крижана кірка дозволяє зберегти всередині листя і стебел температуру на 1,5−2о вище, ніж назовні. Це хороший спосіб захисту від короткочасного падіння температури на 2−3 градуси.

Також при незначних заморозках допомагає звичайний полив: вода починає випаровуватися, утворюючи невеликий туман навколо рослин, який стримує перепади температур. Парниковий ефект між листям зберігає власний мікроклімат. Якщо ж заморозки були засильними або не вдалося від них захиститися, врятувати хоча б частину урожаю можуть спеціальні препарати-біостимулятори.

Якщо погода погіршилась кардинально і на молоді рослини випав сніг, але швидко розтав, — хвилюватись не варто. Тала вода з нього зволожить ґрунт і навіть буде корисною для молодої розсади.

Як захистити сад

Давнім і перевіреним способом убезпечення саду від заморозків є розведення багать, і якщо це зробити правильно з дотриманням протипожежних правил, то вони не принесуть жодної шкоди.

Для цього використовують стару солому, тирсу, гілки, сухий перегній або коров’як, які складають у купу розміром 120 см у ширину і 50−75 см у висоту. Час горіння — не менше двох годин, а якщо заморозок тривалий, то багаття палять доти, доки повітря не прогріється хоча б до 0.

Відкрите полум’я має бути мінімальним. Найбільш займисті матеріали розташовують у центрі, на поверхні укладають сирі і слабкогорючі матеріали. Фінішним шаром повинна бути земля або пісок. Щоб легко підпалити купу, з одного краю у поверхні землі залишають отвір, який забивають соломою або сухою травою. Навколо купи мінімум на 50 см землю перекопують. Якщо все зроблено завчасно, конструкцію накривають поліетиленовою плівкою, щоб не промокла під час дощу.

Низькорослі кущі і дерева можна вкрити агроволокном таким чином, щоб воно не торкалося гілок.

До речі, агроволокно також є чудовим засобом від бур'янів на вашій садибній ділянці.

67

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram