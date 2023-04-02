Україна замовила у Польщі 100 БТР Rosomak

Україна розраховує отримати від Болгаріії величезну кількість боєприпасів, а від Польщі — 100 БТР Rosomak. Rosomak — це топові бойові транспортники, які виробляють у Семяновиці-Шльонські. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту на підприємство з виробництва БТР у Верхній Сілезії заявив, що він отримав замовлення особисто від прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, повідомляє інформаційне агентство PAP. Rosomak є польською ліцензійною версією на базі фінської багатоцільової військової машини Patria AMV. Замовлення буде фінансуватися коштом ЄС, які отримує Польща, та коштів США, які отримує Україна, йдеться у повідомленні.

«Тут, у Сілезії, зростає потужна оборонна промисловість», — сказав Моравецький.

Він дав зрозуміти, що очікує подальших замовлень, наприклад зі Словенії та Саудівської Аравії. Однак переговори ще тривають. На сьогодні можна було б виробляти сто бойових машин піхоти Rosomak на рік. Моравецький повідомив, що він веде переговори з керівництвом заводу про подвоєння потужностей шляхом введення ще однієї зміни.

Колісна бойова машина піхоти має повний привід і важить близько 22 тонн. У ній є місце для водія, командира і навідника, а також восьми піхотинців. На озброєнні — 30-міліметровий кулемет.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Польща та Словаччина передають Україні винищувачі, а США відправлять ракетні комплекси Patriot в нашу країну швидше, ніж планувалося спочатку.

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