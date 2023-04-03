Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про чергові терористичні акти рашистів, які обстрілюють мирні населенні пункти. Так, по Костянтинівці на Донеччині зс рф били ракетами С-300 та з систем залпового вогню «Ураган» — шестеро мирних мешканців загинули, ще одинадцять зазнали поранень. Також були жертви під час обстрілів ворогам Конотопському району Сумської області.



«Це лише кілька прикладів із десятків ударів за добу. Є лише один шлях зупинити російський терор, повернути безпеку всім нашим містам і громадам — від Сумщини до Донбасу, від Харківщини до Херсонщини, від Київщини до Ялти. І цей шлях — військова перемога України. Жодного іншого шляху немає й не буде. Держава-зло, для якої стало нормою бити ось так з „Ураганів“ по житлових будинках, запускати С-300 по містах, обстрілювати звичайні села, людей… Держава-зло має бути розбита. В усіх сенсах цього слова. Рашизм повинен пройти через повну поразку: військову, економічну, політичну, юридичну. Перший пункт — військову. І пройде», — сказав президент.



Він зазначив, що 2 квітня країна відзначила річницю звільнення Київщини від рашистської армії, та додав: «Буде такий день, коли ми скажемо: останній окупант утік або вбитий на Донеччині, на Луганщині, на Херсонщині й на всьому нашому півдні. Вільним і знову безпечним буде й Крим. Україна поверне все своє».



Володимир Зеленський подякував захисникам, які тримають фронт під Авдіївкою, Марʼїнкою, Бахмутом…

«Особливо Бахмутом! Там сьогодні особливо гаряче! Під Білогорівкою, під Кремінною та всіма іншими нашими містами, містечками й селами Донбасу! Стійкість кожного — це стійкість усієї України, допомога кожному на позиції поруч — це допомога всій Україні!» — додав він.

Раніше Володимир Зеленський опублікував відео, присвячене річниці звільнення Бучі, що під Києвом. В Бучанському районі за 33 дні окупації рашисти вбили більше 1400 цивільних.

Фото Офісу президента

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