Більше шансів працевлаштуватися: переселенцям та колишнім бранцям видадуть ваучери на навчання

В програмі безповоротних грантів на власну справу єРобота, передбачено також надання ветеранам спеціальних сертифікатів для отримання нових спеціальностей.

Як повідомляють в Мінреінтеграції, ваучери на навчання можуть отримати також ВПО та українці, звільнені з полону. Скориставшись такою можливістю, вони матимуть більше шансів працевлаштуватися за обраною спеціальністю.

Ваучер — документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти.

Наразі визначено 70 професій і спеціальностей, за якими можна отримати ваучер. Зокрема, на перепідготовку за робітничою професією, здобуття ступеня магістра на основі вищої освіти за іншою спеціальністю чи підвищення кваліфікації.

«Такі ваучери можуть отримати, в тому числі, внутрішньо переміщені особи працездатного віку. А також — звільнені з полону особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Цей факт встановлює відповідна Комісія, яка працює при Мінреінтеграції», — йдеться у повідомленні.

Для отримання ваучера громадяни з цих категорій можуть звернутися до центру зайнятості, якщо вони:

не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

не отримували ваучер раніше;

не проходили протягом останніх 3 років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.

Нагадаємо, що держава виплачує компенсації роботодавцям, які беруть на роботу ВПО, а також людей з інвалідністю.

Фото Pixabay

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