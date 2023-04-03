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Суспільство та люди

Більше шансів працевлаштуватися: переселенцям та колишнім бранцям видадуть ваучери на навчання

12:41 3 квітня 2023
Дистанційне навчання

В програмі безповоротних грантів на власну справу єРобота, передбачено також надання ветеранам спеціальних сертифікатів для отримання нових спеціальностей.

Як повідомляють в Мінреінтеграції, ваучери на навчання можуть отримати також ВПО та українці, звільнені з полону. Скориставшись такою можливістю, вони матимуть більше шансів працевлаштуватися за обраною спеціальністю.

Ваучер — документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти.

Наразі визначено 70 професій і спеціальностей, за якими можна отримати ваучер. Зокрема, на перепідготовку за робітничою професією, здобуття ступеня магістра на основі вищої освіти за іншою спеціальністю чи підвищення кваліфікації.

«Такі ваучери можуть отримати, в тому числі, внутрішньо переміщені особи працездатного віку. А також — звільнені з полону особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Цей факт встановлює відповідна Комісія, яка працює при Мінреінтеграції», — йдеться у повідомленні.

Для отримання ваучера громадяни з цих категорій можуть звернутися до центру зайнятості, якщо вони:

  • не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;
  • не отримували ваучер раніше;
  • не проходили протягом останніх 3 років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
  • мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.

Нагадаємо, що держава виплачує компенсації роботодавцям, які беруть на роботу ВПО, а також людей з інвалідністю.

Фото Pixabay

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