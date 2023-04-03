У Польщі готові до більш активної участі в ядерному стримуванні

Польща може передбачити більшу участь у ядерному стримуванні НАТО — навіть без розміщення ядерних бомб на своїй території.

«Польща потенційно була б готова розширити свою участь і співпрацю в ядерному стримуванні НАТО і взяти на себе відповідальність, — заявив в інтерв'ю Deutsche Presse-Agentur радник президента Польщі Анджея Дуди з питань безпеки Яцек Сівера. — Але розгортання ядерної зброї — це щось інше».

Посадовець не сказав, як саме він уявляє собі більш сильне залучення. Але він зазначив, що спільне використання ядерної зброї включає в себе літаки, які можуть нести «спеціальну зброю».

Президент росії володимир путін кілька днів тому оголосив, що хоче розмістити ядерну зброю в білорусі — країні, яка межує з Польщею. Держави НАТО, такі як США і Німеччина, відреагували на це спокійно. Протягом багатьох десятиліть США розміщували ядерну зброю в кількох європейських країнах, включаючи Німеччину. Мовою НАТО це називається «спільне використання ядерної зброї». Досі Польща брала участь лише в консультаціях з цього питання, наприклад, у Групі ядерного планування НАТО, засідання якої проходять у режимі повної секретності.

Нагадаємо, що Китай чітко окреслив свою позицію: він виступає проти передачі ядерної зброї іншим країнам.

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