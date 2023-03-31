Передача ядерної зброї «третім країнам»: Китай чітко окреслив свою позицію

Китай, де обговорюють можливість організації перемовин з президентом України, виступає проти передачі ядерної зброї іншим країнам та розміщення її за межами його країни. Таку заяву на засіданні Ради безпеки ООН зробив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан.

За його словами, така заборона має діяти для всіх країн, які мають подібну зброю.

«Ми виступаємо за заборону передачі ядерної зброї, щоб жодні ядерні країни не передавали свою ядерну зброю за кордон і не розміщували її за межами своєї країни», — заявив він.

Китайський дипломат нагадав також, що у 2022 році п'ять лідерів ядерних країн заявили, що ядерну війну неможливо виграти і її не можна починати.

«Сьогодні ця заява є ще більш важливою. Китай закликає усі ядерні країни дотримуватися своїх зобов'язань, зменшувати ризик ядерної війни та уникати будь-яких конфліктів між ядерними державами», — додав він.

Нагадаємо, нині росія говорить про передачу ядерної зброї (принаймні тактичної) сусідній з нею білорусі. За словами білоруського президента лукашенка, це нібито дозволить «убезпечити білоруську державу та забезпечити мир білоруському народу». Потенційними агресорами у мінську бачать Польщу та інші країни НАТО, які «планують задіяти діячів білоруської еміграції».

Фото з соцмереж



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