У росії повідомили про затримання підозрюваної у вбивстві пропагандиста Татарського

Російські силовики запідозрили у причетності до вбивства воєнкора Владлена Татарського, котрий напередодні загинув під час вибуху на своєму «творчому вечорі», дівчину, яка була присутня на цьому заході.

Як повідомляє ВВС, російський Слідком 3 квітня заявив про затримання підозрюваної в причетності до вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі Дарії Трепової.

Нагадаємо, що тоді понад 30 людей було поранено. Дівчину, яка вручила військору Татарському статуетку з вибухівкою, оголошували у розшук.

У неї вдома проводили обшук та допитували родичів.

Російські паблики пишуть, що Трепову було затримано на квартирі знайомого її чоловіка. Вона заявила, що її «підставили» та «просто використали».

Нагадаємо, що влітку минулого року у Підмосков'ї підірвали машину із донькою ідеолога «руського міра» Олександра Дугіна Дар'єю.

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