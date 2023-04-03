Понад 800 тисяч: український співак назвав суму, яку зібрав під час останніх благодійних концертів

Український співак Julik у компанії заслуженого артиста України Андрія Заліска повернулись з благодійного туру Європою. Вони дали декілька концертів у кількох країнах, аби зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Як повідомив на своїй сторінці у соцмережі Julik, сума збору вийшла приголомшливою — 21 149 євро (845 960 гривень).

«Більше місяця, ночівлі в аеропортах, ночівля у студентській колегії у Римі, і все це з одним рюкзаком на плечах. В рюкзак помістив концертний образ, нижню білизну та кілька футболок.

Але все це ніщо у порівнянні з тим, як борються наші хлопці за нашу незалежність та перемогу.

Ми раді, що нам вдалось зібрати за тур непогану суму коштів. Дякую українцям у Неаполі, Римі, Альбораї (Валенсії), Терні, Дженова, Аччері, Казерті, Пардубіце, Греції, Пальма де Майорка".

Також артист розповів, що саме вже вдалось передати на фронт український бійцям.

«Вже 2 швидкі медичні допомоги є в Україні і допомагають рятувати життя нашим мужнім воїнам. Авто Nissan (пікап) оснащений спеціально для хлопців, вже прямує до Бахмуту. Дрон для проведення розвідки також вже на підході. БФ „За Луганщину“ та ГО „ВПО України“ дякую за співпрацю. Більше 1500 медичних аптечок, які при першій необхідності зможуть врятувати життя також прямують на фронт. Також авто Марседес, яке придбали у Чехії має відправитись невдовзі в Україну! Горді бути українцями, горді бути частиною найнезламнішої нації світу».

Нагадаємо, автор пісень Андрій Парфенов вважає, що війна змінила музичний ринок в Україні до невпізнанності.

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