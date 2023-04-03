Найдивніший процес: як Гвінет Пелтроу повеселила соцмережі своєю поведінкою в суді

В американському штаті Юта завершився гучний судовий процес, за яким упродовж майже двох тижнів уважно стежили всі західні ЗМІ та мільйони користувачів соцмереж у різних країнах. Пояснюється така цікавість тим, що учасницею процесу була відома актриса Гвінет Пелтроу. Вона звинувачувалася у завданні тяжких травм колишньому офтальмологу Террі Сандерсону.

Те, що відбувалося в залі суду, було інколи схоже на театр абсурду. Одні користувачі соцмереж порівнювали це дійство із популярним серіалом «Білий лотос». Комусь суд із Пелтроу видався схожим на інший серіал — «Спадкоємці». Обидва з іронією висміюють звичаї та проблеми багатих людей у сучасному суспільстві. Були й ті, хто порівняв усю цю історію із мультсеріалом «Південний Парк».

Пелтроу зрештою присяжні виправдали. Сандерсона зобов'язали виплатити актрисі компенсацію в один долар. Саме стільки володарка премії «Оскар» зажадала у своєму зустрічному позові. Крім того, 76-річний офтальмолог повинен буде сплатити витрати Пелтроу на адвокатів. Розмір їхнього гонорару поки не відомий, але це точно буде чимала сума.

Ініціатором процесу був сам Сандерсон. Він стверджував, що у 2016 році на курорті в місті Парк-Сіті, штат Юта, Гвінет Пелтроу налетіла на нього, коли обидва спускалися на лижах з гори. В результаті Сандерсон отримав черепно-мозкову травму, перелом чотирьох ребер та інші ушкодження. Після зіткнення актриса, за його словами, «встала, розвернулась і поїхала далі», залишивши його лежати на снігу.

Офтальмолог звернувся до суду з позовом через три роки. Спочатку він вимагав мільйон доларів компенсації. Однак потім Сандерсон зменшив суму до 300 тисяч доларів. Пелтроу свою провину у зіткненні заперечувала та подала зустрічний позов на 1 долар.

То що ж так розвеселило користувачів соцмереж, що змусило мільйони людей з цікавістю стежити кілька днів за прямими відеорепортажами із зали суду?

По-перше, поведінка кінозірки. Пелтроу з абсолютно незрозумілої причини прикривала обличчя синьою папкою щоразу, коли входила в зал і покидала його. Так зазвичай поводяться обвинувачені у кримінальних злочинах. Але на таких процесах заборонено відео та фотозйомку. Тут все було навпаки — знімалася кожна секунда.

Пелтроу в суді

По-друге, заява Пелтроу про сексуальні домагання! Даючи свідчення у залі суду, актриса розповіла про свої відчуття під час зіткнення із Сандерсоном. «До мене притискалося чиєсь тіло, і пролунав дуже дивний хрюкаючий звук. Мій мозок намагався осмислити те, що відбувається. Я подумала: що це, розіграш? Чи хтось робить щось збочене?» — розповідала Гвінет. «Я подумала, що зазнала сексуального домагання. І це зробив він», — заявила вона та вказала на Сандерсона.

По-третє, методи, які використовували адвокати Пелтроу. Вони викликали як свідків купу експертів-медиків і показали присяжним дві анімаційні реконструкції зіткнення лижників. Обидва «мультики» наочно доводили, що саме Сандерсон врізався в Пелтроу, а не навпаки, тому що він опинився ззаду й повис на спині актриси.

У користувачів соцмереж виникло повне відчуття, що стався тяжкий злочин, і експертам довелося попрацювати, щоб детально відновити картину.

Ну й нарешті, розважив сам Сандерсон. Він стверджував, що отримані ним травми негативно позначились на його житті. Він перестав отримувати задоволення від деяких речей у житті, наприклад, від дегустації вин. Його покинула кохана жінка. Їхні стосунки зіпсувалися, бо в нього «не залишилося радості в житті».

При цьому адвокати Пелтроу надали суду докази того, що після зіткнення офтальмолог продовжував вести дозвільний спосіб життя, багато подорожував і зовсім не був схожим на людину, яка перестала отримувати задоволення.

Террі Сандерсон

Але найсмішнішим епізодом виявився все ж таки допит Пелтроу, який влаштували адвокати Сандерсона. Він тривав дві години. Виявилося, що Гвінет заплатила лижним інструкторам 8890 доларів того дня, коли стався інцидент. А після зіткнення вирішила піти зі схилу на масаж. Акторку запитали, як вона постраждала внаслідок зіткнення. «Ну, ми втратили пів дня для катання на лижах», — відповіла Пелтроу.

Нагадаємо, нещодавно Гвінет Пелтроу похвалилася тим, що зуміла зберегти дружні стосунки з колишнім чоловіком Крісом Мартіном, з яким розлучилася у квітні 2016 року.

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