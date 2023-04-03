Є певні умови: юристи розповіли, як батьку дитини з інвалідністю виїхати за кордон

Перетин кордону громадянами України чоловічої статі є чи не найбільш поширеним питанням, з яким люди звертаються до юристів. Самі ж правила досить зазнають змін, враховуючи актуальну ситуацію у країні та потреби оборони. Чи може виїхати за кордон батько дитини з інвалідністю до 18 років, якщо така дитина вже знаходиться за кордоном, відповідь дали у «Юридичному пораднику для ВПО».

«На період воєнного стану батьки дитини з інвалідністю віком до 18 років, у тому числі батько, можуть перетинати державний кордон за наявності:

свідоцтва про народження дитини, в якому чоловік вказаний як батько,

та посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в якому зазначено статус «дитина з інвалідністю».

Або довідки про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, виданої органом соцзахисту населення, або індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, виданої ЛКК закладу охорони здоров’я, або медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років".

Під час перетину державного кордону, зазначають юристи, допускається пред’явлення нотаріально засвідчених копій цих документів.

«Перетин кордону військовозобовʼязаними батьками від 18 до 60 років можливий також, якщо їх дитина з інвалідністю віком до 18 років уже перебуває за кордоном. Однак для цього потрібно дотримуватися додаткових вимог.

Дитина повинна стати на консульський облік у державі перебування та отримати довідку про це. Під час перетину кордону батько дитини повинен пред’явити

документи, які необхідні для перетину кордону із дитиною з інвалідністю,

а також довідку про перебування дитини з інвалідністю на консульському обліку".

Батько дитини з інвалідністю віком до 18 років зобов’язаний повернутися в Україну не пізніше повернення на територію України своєї дитини.

Нагадаємо, як виїхати за кордон, щоб не мати проблем з законом: опубліковано інструкцію.

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