Стійке тепло на підході: коли погода порадує літніми «плюсами»

Згідно з прогнозом синоптиків, погода найближчими днями не буде радувати українців сонцем та теплом.

У вівторок, 4 квітня, вночі у західних областях сніг та мокрий сніг, у північних та місцями східних областях невеликий дощ. Вдень черговий циклон з півдня принесе дощі на Одещину та Поділля. У Карпатах та на Прикарпатті сніг та мокрий сніг. На решті території країни без істотних опадів. Вітер північний / північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +10…+15 °С. У західних областях вночі −5…−0 °С, вдень 0…+5 °С.

Про це пише синоптик Ігор Кібальчич.

У середу, 5 квітня, очікуються опади у вигляді дощу, в західних областях місцями сильний сніг і мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вдень у південній частині та місцями у центральних областях можливі грози. Лише у північних та східних областях переважно без опадів. Вітер східний, у західних областях північний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С, вдень +12…+17 °С. У західній частині вночі −3…+2 °С, вдень +1…+6 °С.

У четвер, 6 квітня, вночі збережуться сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу у західній частині, вдень по всій території країни пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С, вдень +12…+17 °С. У західних областях вночі −1…+4 °С, вдень +6…+11 °С.

У п'ятницю, 7 квітня, по всій території України очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами. Вітер східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря в нічний час +4…+9 °С, вдень +8…+13 °С.

На вихідні, 8 — 9 квітня, в Україні теж буде дощова погода. У центральних та східних областях опади будуть інтенсивними. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3…+8 °С, вдень +9…+14 °С.

За прогнозами синоптиків, після Великодня характер погоди зміниться.

«До Великодня по всій країні очікується відносно прохолодна да дощова, а подекуди і сніжна погода, а от з 15−16 числа, нарешті прийде стійке літнє тепло», — пише народний синоптик Станіслав Щедрін.

Його висновки підтверджують дані «погодних» сайтів.

Так, згідно інформації на сайті «Метеопрог», з 17-го квітня почнеться стрімке підвищення температури, і до початку травня вже можна очікувати дійсно «літніх» +21 градуси.

Дещо стриманіші прогнози сайту Gismeteo, але вони також обіцяють «літнє» тепло.

Тому попереду — чудові «погодні» перспективи.

Але надто сильно «розслаблятися» українцям, звичайно, не варто, адже попереду нас чекає магнітна буря.

Сьогодні ситуація буде досить стабільною, але вже 10 квітня очікується сильна магнітна буря — її сила становитиме 4 бали. У цей день можливе незначне погіршення самопочуття: біль голови, слабкість. Може знизитися увага та працездатність, з'явитися сонливість. Намагайтеся не перенапружуватись, більше відпочивайте, гуляйте на свіжому повітрі.

Крім того, поки до кінця цього тижня на українців чекають температурні гойдалки — тепло на сході та сніг на заході.

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