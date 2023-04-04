Тривалий час російські пропагандисти з розчуленням розповідали про те, як володимир путін подарував своїй колишній вчительці квартиру в центрі Тель-Авіва. Мовляв, дивіться який у нас турботливий і благородний лідер. Однак тепер з'ясувалося, що за цей щедрий подарунок сам путін не заплатив жодної копійки. Квартиру оплатив мільярдер Роман Абрамович!

Правда з'ясувалася завдяки розслідуванню, яке спільно провели журналісти американської газети The Washington Post і Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ). У неділю, 2 квітня, WP опублікувала статтю про результати розслідування.

Міна Юдицька-Берлінер була класною керівницею і вчителькою німецької мови путіна у 281-й школі Ленінграда (нині Санкт-Петербург). У 2005 році російський президент відвідав її в Ізраїлі, куди вона іммігрувала 1973 року. Після цієї зустрічі до Юдицької прийшов чоловік. Він повідомив колишній вчительці, що путін хоче купити для неї квартиру. Ім'я цієї людини Юдицька ніколи не розкривала.

За її словами, спочатку їй запропонували «величезну й шикарну» квартиру, де все було «автоматичним», але вона віддала перевагу невеликій квартирі.

Будинок, у якому жила Міна Юдицька-Берлінер у Тель-Авіві

Через кілька місяців угоду було укладено. Колишня вчителька оселилася в центрі Тель-Авіва і була вдячна своєму благодійнику. У грудні 2017 року Юдицька померла у віці 96 років. Вона похована на кладовищі в Петах-Тікві. Посольство росії відправляло на її похорон свого представника і навіть профінансувало церемонію. Спадкоємців у вчительки путіна не залишилося.

Автори розслідування встановили, що купівлю квартири для Юдицької було оплачено з рахунку офшорної кіпрської компанії N.P. Gemini Holdings Ltd., яку таємно контролював Роман Абрамович. Це випливає з фінансових документів іншої кіпрської компанії, яка вела справи з Абрамовичем, і записи якої були передані журналістам.

У день, коли Юдицька придбала квартиру, їй перевели 245 тисяч доларів з рахунку пов'язаної з Абрамовичем компанії. Ім'я мільярдера не фігурує в жодному з документів, але, як пише WP, з оприлюднених під час судового процесу 2008 року документів випливає, що Абрамович — фактичний власник N.P. Gemini Holdings Ltd.

Представник російського мільярдера підтвердив, що бізнесмен брав участь у купівлі квартири. Однак Абрамович стверджує, що зробив це не на вимогу путіна, а «на прохання єврейської громади». Нібито все було організовано президентом Федерації єврейських громад рф Олександром Бородою.

Борода підтвердив цю версію. Він заявив журналістам, що особисто обговорював із Юдицькою купівлю квартири, а потім федерація звернулася до своїх ключових донорів для фінансування покупки. Борода не відповів, чому гроші надходили безпосередньо з офшорного рахунку Абрамовича, а не від федерації. Також він не пояснив, чому Юдицька ніколи не згадувала цю організацію, що виглядає дивно, якщо все було законно.

Прессекретар путіна Дмитро Пєсков відмовився відповідати на запитання WP про роль путіна в купівлі квартири.

«Інформація про купівлю квартири, мабуть, спростовує твердження, які Абрамович і його представники неодноразово робили протягом останніх двох десятиліть, заперечуючи будь-які фінансові зв'язки між Абрамовичем і путіним», — робить висновок WP.

Нагадаємо, що переговорника Абрамовича внесли в базу «Миротворця» за «участь у спецопераціях кремля».

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