Не чекали: звільнених із рашистського полону британців зустрічав Роман Абрамович

Увечері 21 вересня Україна та росія здійснили наймасштабніший обмін військовополоненими за весь час війни. Києву було передано 215 військовослужбовців ЗСУ, які перебували в полоні у росіян, у тому числі командири та бійці полку «Азов». Москва отримала 55 російських військових та «кума Путіна» Віктора Медведчука.

Того ж дня Саудівська Аравія оголосила про звільнення 10 іноземців, які теж потрапили в полон і були ув'язнені на підконтрольних російським військовим українським територіям. Це п'ять британських підданих, двоє громадян США, а також швед, хорват і марокканець. Їх усіх доставили літаком до Ер-Ріяду, а звідти — на батьківщину.

МЗС Саудівської Аравії наголошує, що звільнити іноземців вдалося за особистого посередництва наслідного принца королівства Мухаммеда бін Салмана.

Роль саудівської влади у визволенні британців визнала і прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс. Вона подякувала президентові України Володимиру Зеленському та Саудівській Аравії за допомогу у звільненні британських підданих.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан аль Сауд в інтерв'ю ВВС підкреслив, що масштабний обмін полоненими між Україною та росією та звільнення 10 іноземців тісно пов'язані один з одним. За його словами, одне не вдалося б здійснити без іншого. Принц Фейсал додав також, що переговори велися з квітня, і Київ був у курсі їхнього просування. Ер-Ріяд інформував українську владу у всіх подробицях.

Глава МЗС Саудівської Аравії наголосив, що його країна взяла участь у цьому важливому процесі виключно з гуманітарних міркувань, а зовсім не з метою покращення міжнародного іміджу королівства. Нагадаємо, репутація спадкового принца Мухаммеда бін Салмана виявилася серйозно зіпсовано після жорстокого вбивства журналіста Джамаля Хашоггі у 2018 році.

Принц Фейсал підтвердив також, що у переговорах щодо обміну між Києвом та Москвою брав активну участь ще один державний діяч — президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

А британці, яких звільнили з російських катівень, несподівано розповіли, що летіли до Ер-Ріяду приватним літаком, на борту якого їх зустрів… Роман Абрамович!

Російський мільярдер, який перебуває під міжнародними санкціями, дав їм по iPhone, щоб вони змогли зв'язатися зі своїми близькими і повідомити про звільнення. Абрамович під час польоту годував їх стейкам та тірамісу.

Були звільнені Ейден Аслін, Шон Піннер, Джон Хардінг, Ділан Хілі та Ендрю Хілл. Двох із них було засуджено до страти в «ДНР».

Згадуючи політ з Абрамовичем до Ер-Ріяду, Хардінг розповів журналістам: «Я його навіть не відразу помітив, а Шон Піннер сказав, що це, схоже, Абрамович… Шон звернувся до нього: „Ви схожі на Абрамовича“. А він відповів: „Це тому, що я і є він, сер“. Ми не могли в це повірити. Шон вболіває за „Вест Хем“, тож вони всю дорогу говорили про футбол».

«Абрамович виявився добрим хлопцем, справді милим хлопцем. Він легенда — ми його дуже любимо, і я дуже вдячний за його зусилля», — сказав Хардінг.

Британці повідомили, що із території ОРДЛО їх вивозили пов'язаними. На очах були пов'язки. Їм не казали, куди й навіщо їх везуть. В Ер-Ріяді їх зустріли представники британського консульства. Їм надали необхідну допомогу, потім посадили на рейс British Airways, який доставив їх на батьківщину.

Нагадаємо, родичі британця, який помер у полоні, звинуватили у трагедії росію

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