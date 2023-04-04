Татарський став токсичним для команди шойгу-герасимова: оприлюднено версію причини вбивства бойовика

Найпопулярнішим інструментом точкових ліквідацій у російському ГРУ є невеликі саморобні вибухові пристрої вагою до 200 г тротилу. Про це пише телеграм-канал «Сито Сократа», аналізуючи вбивство в Санкт-Петербурзі бойовика та пропагандиста Владлена Татарського. Пристрої такого формату дуже компактні, за габаритами можна порівняти з сірниковою коробкою, а результативність ураження досить висока. Автомобіль з таким об'ємом вибухівки розриває на шматочки, а в закритому приміщенні постраждати можуть десятки людей, пише автор телеграм-каналу «Сито Сократа». Ця версія також спирається на те, що військкора з рф Владлена Татарського, який був «україноненависником», ліквідували не українські, а російські спецслужби, і пояснює, чому саме його було обрано для «послання пригожину».

«Зазначені відомості важливі для розуміння інциденту, який мав місце в рідному місті путіна. У недільний вечір у самому центрі Санкт-Петербурга в кафе „Стріт-бар“ на Університетській набережній стався вибух. Унаслідок підриву загинула одна людина, і ще 20 дістали поранення. Владлен Татарський був схиблений на темі війни і робив безліч провокаційних заяв. Татарський, у миру Максим Фомін, був простим кримінальником із Макіївки. Він заробляв криваві гроші на пропаганді насильства, писав автобіографічні помийні книжечки, але основні кошти йому приносило інформаційне обслуговування свого господаря, власника ПВК „Вагнер“ пригожина. Він став для нього як батько рідний, і Татарський був готовий на будь-які брудні справи, аби догодити верховному музиканту. Улюбленими мішенями прихованої критики Татарського виступали представники вищого військового командування рф. Воєнкор звеличував важливість бахмутського напряму, де перемелювали „вагнерівців“ — таких самих, як він, злочинців, і ставив під сумнів наступальні здібності інших частин російської армії. На його думку, тільки Бахмут і Авдіївка були варті уваги».

Перед початком весняного контрнаступу ЗСУ і, відповідно, військових операцій ЗС рф неконтрольований Татарський став украй токсичним для команди шойгу-герасимова, і його вирішили утилізувати, вважають автори телеграм-каналу.

«За наявними даними, на творчий вечір до Татарського мав завітати ще й сам пригожин, тож агенти ГРУ сподівалися потішити своїх керівників подвійним успіхом. Але навіть точкова ліквідація дає організаторам величезні вигоди. Потрібно віддати належне роботі команди підривників: кількість вибухівки, закладеної в кафе (метушня з позолоченим бюстом і знайомою дівчиною для відводу очей), було точно розраховано під вирішення завдання. Практично все було зроблено за шаблоном аналогічного підриву в ресторані „Макдональдс“ у лютому 2007 року. Після реалізації резонансної акції ГРУ має сенс зробити такі висновки. Узято остаточний курс на згортання проекту „пригожин“, він і його ПВК доживають останні дні. Оголилася нездатність „кухаря“ хоч якось гарантувати безпеку навіть своїх наближених, включно з пропагандистськими рупорами. Їхній статус ненабагато вищий, ніж кримінальників, які тисячами дохнуть під Бахмутом. Управління інформаційним порядком денним „СВО“ повністю переходить під крило МО рф. Будь-яка самодіяльність воєнкорів, тим паче критика рішень командування, розглядатиметься як підривна робота на ворога».

Характерно, йдеться далі, що мішенню для донесення цього сигналу обрано чужинця. Для російської сторони Татарський ніколи не був своїм. Його розглядали як небезпечного вискочку з Донбасу. Підхід ГРУ і ФСБ до таких персонажів давно відомий. Яскраві бойовики і польові командири на кшталт Захара, «Бетмена», «Гіві», «Моторолли» сильно контрастували з бляклим російським командуванням і політикумом. Вони могли створити серйозну політичну силу, здатну підірвати позиції системних, але застарілих політичних партій рф. Тому команди чистильників безжально відправляють їх у ями метр на два.

Нагадаємо, у росії повідомили про затримання підозрюваної у вбивстві пропагандиста Татарського.

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