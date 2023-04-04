Процес вже йде: в РНБО назвали термін розпаду росії

Розпад росії неминучий, процес вже почався. Війна, яку кремль розв'язав проти України, цей розпад прискорить, оскільки рф не може існувати у своєму нинішньому вигляді. І Захід повинен готуватися до цього.

Про це в інтерв'ю The Times заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він також зазначив, що є приклад — в подібній ситуації Радянський Союз раніше вже зазнав поразки.

«Захід не знає росії, і Захід боїться роздробленості росії. Але цей процес уже йде», — заявив Данілов.

За його словами, саміт російського диктатора путіна з главою КНР Сі Цзіньпіном у березні підтвердив те, у що Україна давно вірила: росія слабка й ризикує розвалитися на частини.

Він підкреслив, що розпад росії буде «вражаючим» і відбудеться протягом трьох, п'яти або семи років.

«Це історичний процес, а історію не зупиниш», — додав секретар РНБО.

Також Данілов в інтерв'ю прокоментував можливість росії застосувати ядерну зброю. На його думку, таке стане можливим лише у тому випадку, якщо Пекін дозволить це кремлю.

«Якщо китайці дозволять росії використовувати ядерну зброю, то вони її застосовують. Якщо ні, то не будуть. Тож це (чи буде застосовувати рф ядерну зброю, — ред.) треба питати в Китаю», — заявив він.

Раніше Данілов пояснив, що українська влада буде робити для звільнення тимчасово окупованого росіянами Криму. Чиновник назвав 12 кроків деокупації півострова, серед яких, зокрема, депортація росіян, які незаконно оселились в Криму після анексії, руйнування Керченського мосту, зміна назви Севастополя.

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