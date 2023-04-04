Українські правоохоронці продовжують виявляти порушення та зловживання щодо забезпечення ЗСУ продуктами харчування.

Так працівники ДБР виявили склад продуктів на Дніпропетровщині, в якому зловмисники ховали крадену продукцію: згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані та інші продукти загальною вагою близько 3 тонн.

Про це йдеться на офіційній сторінці відомства.

Наразі повідомлено про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми.

Частину вилучених продуктів було передано військовим, решта після завершення необхідних експертиз також надійде до військових частин, повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, у січні 2023 року працівники ДБР викрили організовану групу, яка привласнювала та перепродувала харчові продукти, що призначалися для ЗСУ.

Тоді було проведено майже 70 обшуків. У результаті вилучено понад 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень готівкою в різній валюті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про скандал з цінами на продукти у Міністерстві оборони.

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