Поставив військовим небезпечні для вживання консерви на 9,1 млн грн: в Києві підприємцю повідомлено про підозру

Після скандалу у Міноборони, правоохоронці виявили нові факти порушень у сфері забепечення війських продуктами харчування.

В Києві підприємця підозрюють у постачанні неякісних продуктів харчування для військових на суму понад 9 млн грн. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, після початку збройної агресії росії проти України, між підприємцем та військовою частиною Нацгвардії було укладено договори на закупівлю консервів тушкованої свинини, а також консервів гречаної та перлової каш зі свининою.

Постачальник, знаючи, що продукти недоброякісні, передав військовим товар на загальну суму понад 9,1 млн грн.

Відповідно до лабораторних досліджень поставлені консерви не відповідають вимогам ДСТУ, є небезпечними для споживання та можуть спричинити шкідливий вплив на здоров’я людини.

«Слідство триває. Прокуратура продовжує вживати заходи до встановлення всіх осіб, причетних до постачання неякісних продуктів харчування військовослужбовцям», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Міноборони вибухнув скандал с цінами на продукти харчування для ЗСУ. Після скандалу було звільнено двох заступників керівника відомства.

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