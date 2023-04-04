Вільям і Кейт здивували шанувальників зворушливим листом

Не кожен день листоноша приносить додому такого листа: королівський шанувальник, чий Instagram-акаунт «Герцогиня країни чудес», серед іншого, містить інформацію про британську королівську родину, був в захваті від особистого послання з Кенсінгтонського палацу. У конверті з офіційною монограмою короля Чарльза III і печаткою Королівської пошти він знайшов листівку від принца Вільяма і Кейт Міддлтон, пише t-online.

Про це він написав у новому дописі на своїй сторінці в соціальній мережі. На лицьовій стороні листівки зображена фотографія Кембриджських з трьома дітьми. Фотографія була зроблена на Різдво минулого року перед традиційною церковною службою королівської сім'ї в Сандрінгемі. Вільям і Кейт йдуть до каплиці з Джорджем, Шарлоттою і Луї. Доречно, що в посланні йдеться: «Дякуємо за ваше турботливе різдвяне послання принцу і принцесі Уельським, принцу Джорджу, принцесі Шарлотті і принцу Луї. Їхні Королівські Високості дуже вдячні і надсилають вам найкращі побажання щасливого Нового року».

Вільям і Кейт не поспішали з відповіддю: згідно з поштовим штемпелем, лист був відправлений 29 березня 2023 р. Але це не зменшило радості від отриманої листівки.

«Різдвяна відповідь була прекрасним сюрпризом сьогодні вранці», — написав одержувач. Знімок королівської сім'ї, до речі, фіксує дуже особливий момент: прем'єру для принца Луї. Молодший син спадкоємця британського престолу та його дружини вперше був присутній на публічному виході королівської сім'ї на Різдво.

Нагадаємо, принц Вільям та Кейт Міддлтон вдарили по пивку, святкуючи День святого Патріка.

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