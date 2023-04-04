Афера вартістю понад 40 млн доларів: в Україні викрили російську піраміду «Life is good»

Служба безпеки за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрила масштабну шахрайську схему, яку замаскували під псевдоінвестиційний проект «Life is good». Його організатори пропонували своїм клієнтам стати інвесторами, переказавши кошти на рахунок компанії, яка нібито допомагає «примножувати» капіталовкладення.

За матеріалами слідства, зловмисникам вдалося ошукати понад тисячу осіб, констатують представники спецслужби і прокуратури.

Для користування «послугою» шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних «інвесторів». Їм обіцяли стабільні прибутки у вигляді «дивідендів» від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня.

Також заохочувалося залучення нових учасників — за це шахраї «гарантували» своїм клієнтам «бонуси».

Отримані від інвесторів гроші ділки акумульовували на власні криптогаманці та банківські рахунки.

За даними слідства, до організації оборудки були причетні більше 10 осіб, насамперед — громадяни країни-агресора.

Спочатку «проект» діяв лише на території рф, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві.

Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявлено:

комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи із доказами протиправної діяльності;

сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення «інвесторів».

Докази злочинної діяльності шахраїв

Наразі одному із топ-менеджерів «інвестпроекту» повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

"Посвідчення" топменеджера афери

Вже встановлено, що координація злочинних дій відбувалась під час проведення так званих «директорських балів», семінарів та конференцій на тимчасово окупованій території АР Крим. Організаторами цих заходів були, у тому числі, представники російської влади.

У рамках слідства Служба безпеки звертається до громадян, які стали жертвами шахрайської схеми, повідомляти про це за номером мобільного телефону (095) 899 21 16.

Нагадаємо, що СБУ займається також викриттям і затриманням шахраїв, які «заробляють» на родичах полонених.

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