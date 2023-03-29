Отвір для квадрокоптера та спецдвері для «касира»: в Україні з’явилася нова шахрайська схема щодо обміну валют

Українські поліцейські викрили групу шахраїв, які за допомогою дрона викрадали гроші під час «обміну валют».

Про це повідомили у Нацполіції.

Зловмисники брали в оренду приміщення під нібито пункт обміну валют й відразу проводили «ремонт». У стелі робили отвір для квадрокоптера, у стіні для втечі «касира».

Поліцейські затримали зловмисників під час спроби ошукати чергового клієнта. Сума збитків, завдана трьом потерпілим, становить майже 50 тисяч євро та 25 тисяч доларів США.

Злочинна група вчиняла шахрайства в різних областях України. До її складу входило троє чоловіків і двоє жінок, які чітко розподілили між собою обов'язки.

Діяли фігуранти за завчасно розробленою схемою: в мережі інтернет розміщували оголошення з пропозицією придбати іноземну валюту за вигіднішим курсом, ніж в інших обмінниках. При цьому їх цікавили лише великі суми.

Аферисти домовлялися про зустріч із потенційним покупцем, потім брали в оренду приміщення для «облаштування» обмінного пункту. МАФ вже був з «ремонтом»: в стелі — отвір для квадрокоптера, за допомогою якого викрадали гроші, і в стіні — для втечі «працівниці».

Коли «касирка» отримувала гроші для обміну, відразу телефонувала «керівнику» з проханням «відкрити сейф» — це й був сигнал для спільника- оператора безпілотника. Потім вона перекладала гроші в сітку, прикріплену до дрона, і знову телефонувала «керівнику», але цього разу просила «закрити сейф». Після цих слів безпілотник з грішми зникав, а працівниця «обмінника» втікала через «запасний вихід».

Тільки тоді клієнт розумів, що його ошукали.

Поліцейські затримали фігурантів під час чергової спроби шахрайства. Дрон із грішми, які вони намагалися привласнити, вдалося посадити.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів, а також у гаражних приміщеннях та автомобілях, які вони використовували під час підготовки та скоєння злочинів. У результаті вилучили машини, безпілотний літальний апарат та пульт керування ним, гроші та номерні знаки, які зловмисники використовували для «прикриття» під час скоєння злочинів.

Наразі всім учасникам організованої злочинної групи оголошено про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ще одні шахраї вкрали 100 мільйонів гривень з банківських рахунків мешканців Маріуполя.

Раніше «ФАКТИ» писали про шахраїв, які роблять дублікати банківських карток українців та знімають з них гроші.

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