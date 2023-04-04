Андре Тан розкрив справжній секрет свого успіху

Відомий український модельєр Андре Тан, який нещодавно чутливо звернувся до прихильників, на сторінці у соціальній мережі поділився думками з приводу своєї професії. З міркувань Тана, дизайнер — це людина-оркестр, яка повинна вміти багато чого.

«Необхідно вільно володіти малюнком, вміти шити, робити викрійки, бути гарним аналітиком, бізнесменом, маркетологом та піарником», — написав Тан.

За словами дизайнера, важливо записувати свої ідеї, планувати наперед і шукати натхнення в усьому.

«Дивитися гарне кіно, відвідувати музеї, виходити на природу, — радить Тан. — Для успішного просування та нових бачень потрібні співпраці. „Щоб залишатися на місці, треба бігти стрімголов, а щоб рухатися вперед, треба бігти у два рази швидше“. Так, точнісінько як в „Алісі з Країни чудес“. Постійний рух — запорука успіху. А що нас рухає? Конкуренти».

Шанувальники дизайнера почали жваво обговорювати «план» Тана, деякі зауважили, що «не треба намагатися осягнути все, краще зосередитися на творчому процесі». І побажали Тану знайти у 2023 році «свій власний почерк».

Раніше Андре Тан поділився зі своїми шанувальниками цілями на наступний рік і закликав всіх приєднатися до цього процесу та створити власні бажання щодо 2023 року.

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