«Я не знаю, що мені робити»: Андре Тан звернувся до своїх прихильників

Відомий український модельєр Андре Тан, який розкрив свої цілі на 2023 рік, з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну дуже відверто спілкується зі своїми прихильниками у Мережі. Андре ділиться особистими спогадами, переживаннями, потаємними думками, сподіваючись, що його досвід стане у пригоді іншим.

Так, у своєму дописі в інстаграмі Тан торкнувся найболючіших моментів, які зараз переживають українці.

«Я не знаю, що мені робити», — пише Тан, маючи на увазі й особисті переживання.

Модельєр впевнений, що багато людей зараз можуть знаходитись в ступорі, переживати агресію чи опір. Він дає поради, як справлятися з цими станами, виходячи з власного досвіду.

«Зараз, як ніколи, важливо відчувати, що ви щось контролюєте, — пише Андре. — Приклад: я обираю, що сьогодні вдягати, чим зайнятися, чим можу бути корисним… Частіше нагадуйте собі, ким ви є, яка ваша рольова модель. Я — особистість, батько, друг, модельєр, підприємець… У стані невизначеності ми зазвичай зациклені на чомусь одному — що нас дуже турбує. Важливо в такі періоди не закриватися, а, навпаки, дивитися навколо — помічати прекрасне, цінувати та бути вдячним за можливість жити, бути вільним, працювати та навчатися… Часто разом із невизначеністю з'являється стан безсилля. У такі моменти важливо зібратися та дати своєму мозку та тілу зрозуміти, що сили є. У цьому можуть допомогти спорт та медитації».

Андре Тан впевнений: головне — пам’ятати, що людина не одна.

«Всі ми переживаємо цей стан, — стверджує модельєр. - Впливайте та обирайте свій стан кожного дня, адже тільки ви є господарем вашого життя».

Раніше «ФАКТИ» писали, що у Мережі розкрили тайну фіналу «Холостяка-12».

107

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram