«Прощення не буде»: у мережі різко відреагували на відвертий допис TAYANNA

Українська співачка Тетяна Решетняк, яка виступає під псевдонімом TAYANNA і розповіла про свого колишнього чоловіка, вирішила підбити підсумки минулого року. Своїми думками вона поділилася на сторінці у соціальній мережі.

«Це була пральна машинка, центрифуга, цунамі, ураган, землетрус і майже атомний вибух, — написала Тетяна. - Я виплакала всі сльози, які назбирала за 38 років. Я молилася стільки, скільки ніколи не молилася. Я так надивилася всередину себе, що хотіла втекти від себе і їздила пів року світами, тікаючи».

Відомо, що на початку війни Тетяна жила деякий час на Балі та подорожувала країнами Європи. Але, за словами співачки, «від себе не втечеш».

«І тоді я просто прийняла й заспокоїлась, — ділиться Тетяна. — Зрозуміла, що все в житті циклічно, все уроки, все не просто так і все для того, щоб більше не бути таким, як був вчора. І коли ти подивишся на тих людей, які біля тебе, ти побачиш, яка ти людина».

Читачі допису Тетяни відразу відреагували на її відвертість, вирішив запитати про долю її молодшого брата — співака Михайла Марвіна. Відомо, що на початку війни він співпрацював на росії з пропагандистом Тіматі, але потім залишив країну.

«Що з вашим братом? - запитали у Тетяни. — Чому він приїхав? Постив дописи про війну, записав пісню, потім повернувся у росію і видалив ці публікації! Ганьба!»

Тетяна вирішила не ігнорувати обвинувачення та відповіла читачеві: «Напишіть йому) а в мене своє життя і я його живу так, як вмію і хочу».

Дописувачі зауважили, що ніколи не пробачать зради: «Він думає, що війна закінчиться і люди забудуть? Хай навіть не сподівається! Прощення не буде».

Раніше співачка Оля Полякова відреагувала на звинувачення запроданки Ані Лорак у тому, що їй нібито не давали працювати в Україні та хтось замовив знищення її кар’єри.

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