Оля Полякова зізналася, хто вижив Ані Лорак з України

Співачка Оля Полякова відреагувала на звинувачення запроданки Ані Лорак у тому, що їй нібито не давали працювати в Україні, спеціально хтось замовив знищення її кар’єри. Але ім’я таємничого замовника не назвала.

То ж, Оля вирішила «розкрити» інтригу. В іронічному відео артистка заявила, що це саме вона «зробила» так, щоб Лорак не було в українському щоу-бізнесі, а платив за все — чоловік Полякової.

«Вже другий день поспіль ЗМІ верещать від заяв Ані Лорак, яка сказала, що її в Україні замовили, не давали працювати, ставили умови політичні сили і все це було замовлення, але замовника вона назвати не може. Я хочу сьогодні назвати цього замовника. Цей замовник — я. Так, я хотіла у своїй країні бути найкращою, найпопулярнішою. Цей трон хотіла займати я і бути королевою та номером один», — заявила Оля.

Вона також додала, що не лише на Лорак «робила замовлення».

«Ще й Світлана Лобода сказала, що там були проплачені акції, що на неї було замовлення. Ще там були замовники, які платили за зриви її концертів. Так, це платила я грошима свого чоловіка, бо звісно ж за все платить він», — сказала Полякова.

На завершення Оля пожартувала, що «замовила» і свою подругу Машу Єфросініну, влаштувавши мовний скандал, для того, щоб бути найкращою ведучою.

Після заяв Лорак про якісь політичні ультиматуми та утиски, українці почали тролити її в мережі: в коментарях вони дякують їй за допомогу ЗСУ.

Співачці не вдалося всидіти на двох стільцях. В росії відміняють її концерти.

125

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram