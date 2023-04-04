У Нідерландах сталася велика залізнична катастрофа: перші фото та відео

Вранці 4 квітня в Нідерландах сталася велика залізнична катастрофа. Двоповерховий пасажирський поїзд близько 03:30 за місцевим часом врізався у будівельний кран та зійшов з рейок. Загинув працівник залізниці. Травми отримали понад 30 людей.

Трагедія сталася за 15 км від Гааги, в районі села Ворсхотен у провінції Південна Голландія. У поїзді їхали щонайменше 50 пасажирів.

Місцева влада повідомляє, що 19 людей довелося госпіталізувати з тяжкими травмами. Машиніст поїзда був доставлений до лікарні з численними переломами.

Причина катастрофи з'ясовується. Внаслідок зіткнення перший вагон поїзда зійшов з рейок і врізався в землю, другий упав на бік, а в третьому вагоні почалася пожежа.

На ділянці, де поїзд на великій швидкості врізався в кран, проходили планові ремонтні роботи. Через них дві з чотирьох колій були закриті для руху. Слідчі мають з'ясувати, як будівельний кран опинився на колії, що була відкрита для руху.

«Це був чорний день для залізниці», — заявив Джон Воппен, голова голландської компанії ProRail.

Місце трагедії відвідав король Нідерландів Віллем-Александер. Монарх заявив, що вражений масштабами руйнувань внаслідок катастрофи.

Нагадаємо, влітку в Німеччині сталася велика залізнична катастрофа з численними жертвами. Серед загиблих були біженки з України.

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