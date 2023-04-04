Прорив дамби у Краматорську: затопило майже 260 будинків, людей розселяють в інше житло

У вівторок, 4 квітня, в одному із селищ Краматорської територіальної громади (Донецька область) трапилось неконтрольоване скидання води. Через це затопило майже 260 будинків у Краматорську, який ледь встиг оговтатися після нового ракетного удару по центру міста.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Близько 260 будинків на 30 вулицях підтоплено у Краматорську. Це оперативна інформація по надзвичайній події, яка сталася у селищі Краматорської територіальної громади», — йдеться в його повідомленні.

Також зазначається, що на одному зі ставків частково зруйновано водоскидний шлюз, в результаті чого відбувається неконтрольоване скидання води. Кириленко додав, що вода продовжує прибувати.

За словами голови ОВА, наразі на місці події працюють рятувальники ДСНС та комунальні служби.

«Створюємо бетонне загородження та розчищаємо русло тамтешньої річки для мінімізації наслідків розливу, розселяємо людей із постраждалих будинків до тимчасового житла. Про перебіг подій повідомлятиму додатково», — додав Кириленко.

Нагадаємо, що у листопаді окупанти підірвали частину греблі Каховської ГЕС на Херсонщині, спричинивши витік води, а перед цим вивчали можливість підриву греблі Сватівського водосховища.

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