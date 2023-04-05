Забарний дебютував в англійській прем'єр-лізі: вийшло не дуже (відео)

Футболіст збірної України Ілля Забарний, який змінив «Динамо» на «Борнмут» за 28 млн євро, відновився після травми і дебютував в англійській прем'єр-лізі.

20-річний захисник розпочав відкладену домашню зустріч 7-го туру АПЛ проти «Брайтона» у запасі та вийшов на заміну на 85-й хвилині замість Маркоса Сенесі за рахунку 0:1. У час, що залишився до фінального свистка, команда екснаставника «Шахтаря» Роберто де Дзербі довела свою перевагу до двох м'ячів, а Забарний у випадку з другим голом не зумів перешкодити супернику спрямувати м'яч у сітку.

Шістнадцята поразка в сезоні опустила «Борнмут» на 18-е місце у турнірній таблиці. Щоправда, наприклад, від 13-ї позиції команда Забарного відстає лише на два очки.

Додамо, що Забарний став 10-м українським футболістом в АПЛ. Раніше «смак» виступів на Туманному Альбіоні відчули Зінченко (98 матчів), Лужний (81), Ярмоленко (66), Ребров (59), Шевченко (48), Миколенко (41), Воронін (27), Мудрик (8) та Євтушок (3).

Ілля Забарний став 10-м українцем в історії АПЛ

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Челсі» з асистом Мудрика та класними голами переміг у АПЛ «Лестер».

Фото ФК «Борнмут»

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