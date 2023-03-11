«Челсі» з асистом Мудрика та класними голами переміг «Лестер»: відеоогляд матчу АПЛ

Лондонський «Челсі», який виборов путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, відсвяткував перемогу в поєдинку 26-го туру чемпіонату Англії на полі «Лестера» — 3:1 (Чілвелл, 11, Хаверц, 45+6, Ковачич, 79 — Дака, 39). Втішно, що до успіху «аристократів» виявився причетним футболіст збірної України Михайло Мудрик, який вперше за п'ять матчів вийшов на поле у стартовому складі команди Грема Поттера і віддав дебютну в АПЛ гольову передачу (ексфутболіст «Шахтаря» грав до 82-ї хвилини).

Перший м'яч лондонців шикарним ударом з льоту забив на 11-й хвилині Бен Чілвелл (до речі, колишній гравець «Лестера»), а переможний гол наприкінці першого тайму записав у свій актив німець Кай Хаверц. Крапку ж у поєдинку поставив на 79-й хвилині хорват Матео Ковачич, якому головою асистував Мудрик. Вперше у 2023 році «Челсі» забив у поєдинку АПЛ два і більше голів.

Відео гольової передачі Михайла Мудрика

Успіх дозволив «Челсі» з 37 очками закріпитися на 10-му місці у турнірній таблиці англійської прем'єр-ліги.

До речі, ще в одному матчі ігрового дня «Бортмут» без травмованого захисника збірної України Іллі Забарного сенсаційно обіграв вдома «Ліверпуль» (1:0), який у минулому турі знищив титулований «Манчестер Юнайтед» — 7:0. При цьому лідер атак команди Юргена Клоппа єгиптянин Мохамед Салах вперше в історії не влучив з пенальті у площину воріт у матчі АПЛ. Додамо, що перемога дозволила команді українця залишити «зону вильоту».

Відеоогляд матчу «Борнмут» — «Ліверпуль» — 1:0

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що команда Реброва з голом-шедевром розгромила прямого конкурента в чемпіонаті ОАЕ.

Фото Twitter ФК «Челсі»

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