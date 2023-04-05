Суд заарештував нелегальний готельний комплекс дружини Медведчука у Карпатах: СБУ показала, як він виглядає (відео)

В Україні арештоване майно, що належить дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко, якій раніше повідомили про підозру у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

Як повідомляють в СБУ, йдеться про ще дві земельні ділянки з об’єктами нерухомості на Львівщині загальною вартістю майже 17,5 млн грн.



«Ділянки розташовані в одному з престижних туристичних районів Львівської області. Саме там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу. Відповідні земельні площі Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном. До протиправної діяльності причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів», — зазначили в українській спецслужбі.



Слідство з`ясувало, що чиновник протягом 2004−2010 років вносив недостовірні відомості до звітної документації для видачі державних актів щодо права власності на землю на користь Марченко.



Йому вже повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення). Матеріали справи скеровано до суду.

В СБУ нагадали, що влітку минулого року на Львівщині СБУ ініціювала арешт трьох земельних ділянок, якими незаконно володіла Марченко. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Йдеться, у тому числі, й про комплекс «Ведмежа діброва» та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина Медведчука. Правоохоронці також передали ЗСУ літак та гелікоптер, якими користувалася їхня родина.

Фото — скріншот

746

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram