Коронація Чарльза: Меган Маркл і принц Гаррі висунули низку умов

До коронації Чарльза III і Камілли залишається дедалі менше часу, але досі ніхто не може сказати з упевненістю, чи будуть присутніми на церемонії молодший син короля принц Гаррі та його дружина Меган Маркл. Як уже повідомляли «ФАКТИ», Букінгемський палац надіслав Сассексам офіційне запрошення. І тут раптом з'ясувалося, що в листі не вказані діти Гаррі та Меган. А ось принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї — діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон — на коронацію запрошені. Їм навіть відведена певна роль.

Гаррі та Меган вперто зберігають мовчання. Натомість американські та британські ЗМІ наввипередки публікують заяви, які на умовах анонімності лунають із найближчого оточення Сассексів. Це вже звична стратегія для Меган Маркл.

Пропонуємо свіженьку порцію цих одкровень. Стверджується, що принц Гаррі та його дружина висунули Чарльзу низку умов. Вони приймуть запрошення на коронацію, якщо:

- Офіційне запрошення буде надіслано повторно з іменами принца Арчі та принцеси Лілібет;

- Для Гаррі та Меган все ж знайдуть місце на балконі Букінгемського палацу, куди після коронації за традицією вийдуть вітати підданих Чарльз, Камілла, Вільям, Кейт та інші члени королівської сім'ї;

- Під час урочистостей 6 травня король і королева не забудуть згадати про те, що цього дня принцу Арчі виповниться 4 роки. Достатньо буде просто тосту за здоров'я королівського онука.

В іншому разі, як підкреслюють люди з оточення Сассексів, принц Гаррі та Меган Маркл на коронацію не з'являться, що, безумовно, негативно позначиться на всій церемонії.

Нагадаємо, що діти принца Гаррі та Меган Маркл Арчі та Лілібет офіційно отримали титули принца і принцеси.

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