Без Лепса та Бузової: в Узбекистані скасували фестиваль через участь у ньому російських артистів-путіністів

В Узбекистані скасували музичний фестиваль, на якому мали виступити російські артисти, що підтримують вторгнення Кремля в Україну, повідомили AFP офіційні особи.

Рішення було прийнято після того, як сусідній Казахстан прийняв аналогічне рішення на початку цього року. Обидві країни близькі до Москви, але не підтримали вторгнення рф в Україну, що змусило нервувати союзників росії на пострадянському просторі. Фестиваль під назвою «Жара» мав відбутися в столиці Узбекистану Ташкенті 20 і 21 травня.

«Його скасовують через участь російських співаків і їхні публікації в соціальних мережах», — повідомив AFP представник головної служби бронювання квитків Узбекистану.

Чиновник сказав, що не впевнений, чи взагалі відбудеться фестиваль. Представник поліції в Ташкенті також підтвердив AFP, що фестиваль «Жара» був скасований за наказом Міністерства внутрішніх справ. На запитання, чи було це пов'язано з присутністю російських артистів, які підтримують вторгнення рф в Україну, він відповів: «Так. Це так».

Григорій Лепс, російський співак, який нещодавно виступав у Москві на мітингу за участю президента путіна, був серед тих, хто мав виступити. Також мала виступити російська поп-зірка Ольга Бузова, прокремлівська артистка, яка наприкінці минулого року їздила на схід України, щоб підтримати російські війська. Минулого місяця в Алмати, найбільшому місті Казахстану, також був скасований фестиваль «Жара» через нестабільну ситуацію в світі. Азербайджан скасував цей же фестиваль минулого року.

Нагадаємо, путіністам Кіркорову та Гагаріній заборонили в'їзд до Естонії, а Максим Галкін висміяв путіністів Доліну, Лепса та Газманова.

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