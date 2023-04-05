Зеленський — полякам: «Ваше людське ставлення до наших громадян Україна ніколи не забуде»

У межах офіційного візиту до Польщі президент України Володимир Зеленський, який раніше звернувся до губернаторів штатів США, провів зустріч із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Про це повідомили в пресслужбі президента.

«Глава Української держави висловив подяку особисто лідеру Польщі, першій леді Агаті Корнгаузер-Дуді, Прем’єр-міністру Матеушу Моравецькому, урядовій команді та всьому польському народові за братерство й реальну дружбу, яку вони продемонстрували за час повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу», — йдеться у повідомленні.

«Ми вважаємо Польщу не лише партнером, а й другом навіки. Я дякую тобі, Анджею, за те, що ми побудували з тобою такі дружні стосунки. Сьогодні ми перебуваємо у справді міцних відносинах — не просто прагматичних, а людських. Це дуже важливо в історичних і будь-яких питаннях, які, я впевнений, ми обов’язково розв’яжемо», — зазначив Володимир Зеленський на зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Анджеєм Дудою у Варшаві.

Президент окремо висловив подяку польським громадянам, які допомагали українцям від початку повномасштабного вторгнення росії.

«Можна забути про той чи інший економічний проект, бо історія довга. Але ваше людське ставлення до наших громадян Україна ніколи й нізащо не забуде. Низький вам уклін і слава Україні!» — сказав глава держави.

Зі свого боку Анджей Дуда наголосив, що для нього — велика радість від імені всіх поляків вітати сьогодні у Варшаві президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську.

«Україна першою дала їй (росії. — Авт.) рішучу відсіч. Ми дякуємо всім, хто підтримує Україну, і запевняємо, що й надалі підтримуватимемо вас», — наголосив президент Польщі.

Як писали «ФАКТИ», раніше в ЗСУ розповіли, чи змінили ситуацію в небі польські та словацькі винищувачі.

Фото: сайт президента України

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