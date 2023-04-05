Президент Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні привітав Фінляндію з набуттям статусу члена НАТО і зосередив увагу на зусиллях України на міжнародній арені.

«Щоб швидше відкинути ворога з нашої землі й тим самим швидше завершити цю війну, ми маємо ще більше мобілізувати світ, наших партнерів, усі народи, які не погоджуються з тим хаосом, який російська агресія несе світові», — зазначив очільник держави.

Володимир Зеленський вперше звернувся до губернаторів штатів США.

«Цю війну росія розвʼязала не так проти нашої країни, як проти свободи в Європі та світі загалом. І коли запитують, чому Америка має допомагати Україні й інвестувати в нашу оборону, я відповідаю: «Просто погляньте на реальність», — зазначив він та додав, що сотні українських населенних пунктів зруйновані рашистами, а мільйоні сімей розірвані війною.

За словами президента, кремль мріє принизити Америку, Європу, увесь вільний світ, розколоти НАТО, спровокувати конфлікт, який поставить американців перед вибором: воювати чи ні.

«Саме Україна зараз є вашою надійною останньою межею, вашим надійним кордоном… Завдяки українській міцності, зокрема, вашому народу не доведеться робити цей вибір — вибір щодо ваших хлопців і дівчат, ваших чоловіків і жінок, хоробрих воїнів, чиї життя були б покладені на вівтар захисту найціннішого — свободи», — додав він.

Зеленський зазначив, що росіяни мають «програти швидко й надійно» та додав: «Ось чому ми звертаємося по підтримку до США, по зброю та по фінанси. Вистоїть Україна — вистоїть ваш мир, ваших союзників і партнерів».

Також Зеленський звернувся до парламенту та народу Чілі, закликавши цю державу підтримати Міжнародний кримінальний суд, який нещодавно видав ордер на арешт російського диктатора у справі щодо насильницької депортації українських дітей у росію. За його словами, розпочавши війну проти України, росія здійснила безліч злочинів, до яких світ не може залишатися байдужим.

«Можливо, десь на вашому континенті, у якихось країнах ще залишилися позитивні чи ностальгічні спогади про період відносин із Радянським Союзом чи про ту росію, якою вона прикидалася після 1991 року… Але зараз концтабір у Ягідному характеризує, із ким ми маємо справу. Для чого було потрібне таке знущання з людей? Що може бути мотивом, щоб тримати три тижні все село в нелюдських умовах у підвалі? Це фашизм ХХІ століття. Він так діє. Це диктатура. Вона таке робить», — сказав президент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський нещодавно відвідував Ягідне разом з віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком та Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

Фото Офісу президента

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