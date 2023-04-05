Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом доби противник завдав 3 ракетних та 21 авіаційного удару, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби було відбито більш як 40 атак окупантів. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах населеного пункту Невське та Серебрянського лісництва. На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу Богданівки та Іванівського. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Мар’їнки. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник нарощує у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції.

«Російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в Каховському районі, починаючи з 23 березня поточного року, тривають рейдові заходи збройних сил російської федерації з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також „забороненого“ контенту. Під час таких перевірок окупанти проводять обшуки в оселях місцевих жителів. В першу чергу під перевірку підпадають ті, хто здійснює телефонні дзвінки до вільної України», — повідомили в Генштабі.

Там також зазначили, що авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів. У той же час, українські захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів, 2 позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Генштабі повідомили, що на окупованих територіях почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку.

Фото: Генштаб ЗСУ

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