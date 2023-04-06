Майже 400 окупантів, 4 дрони та вертоліт: у Генштабі назвали нові втрати рф в Україні

Розпочалася вже 407-а широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Високою залишається ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито більш як 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів, 3 позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

В цілому ворог за добу втратив 390 вояків (загалом з 24 лютого 2022 року — 176 630 осіб); 2 танки (вже 3631 одиниця); 8 бойових броньованих машин (7013), 7 артилерійських систем (2714), гелікоптер (всього їх було збито 292), 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня (2287), одна одиниця автомобільної техніки та автоцистерн (5574) та 3 одиниці спецтехніки окупантів (302).

Українці дуже дякують своїм захисникам і незмінно вірять у перемогу України, про що пишуть у коментарях до зведень Генштабу.

Нагадаємо, у Білому домі спростували заяви ПВК «Вагнера» про нібито отримання контролю над українським Бахмутом.

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